Poyraz Karayel, Hatırla Sevgili ve Çemberimde Gül Oya gibi unutulmaz yapımlarla milyonların gönlünde taht kuran oyuncunun 2021 yılından bu yana evli olduğu Hicran Akın'ın kim olduğu merak konusu oldu. Özel hayatını medyadan uzak tutan çiftin birlikteliğine dair detaylar şimdi yeniden gündeme geliyor.

Hicran Akın kaç yaşında ve nereli

Hicran Akın, 27 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu anda 45 yaşında olan Akın, çocukluğundan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürdü. İstanbul doğumlu sanatçı, meslek hayatı boyunca bu şehirde yaşamaya ve çalışmaya devam etti.

Hicran Akın eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu

Hicran Akın, profesyonel dans eğitimine çok küçük yaşlarda adım attı. 1985-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı. Ardından 1999-2003 döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dans Bölümü'nü tamamladı.

Akademik eğitiminin hemen ardından 1999 yılında bale eğitmenliği yapmaya başlayan Akın, 2003'ten itibaren koreograf olarak profesyonel kariyerini şekillendirdi. Televizyon dizileri, sinema filmleri, devlet tiyatroları ve özel tiyatro prodüksiyonlarında koreograflık görevleri üstlendi.

Hicran Akın flamenko tutkusu ve önemli projeleri

2010 yılı Hicran Akın'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde flamenko dansıyla tanışan sanatçı, aynı yıl İspanya'ya giderek Granada'da üç ay yaşadı. Takip eden yıllarda İspanya'daki çeşitli eğitim programlarına ve festivallere katılarak alanında kendini geliştirdi.

Akın'ın çalıştığı projeler arasında 2003 yapımı Kurşun Yarası, 2005 yılındaki Bir İstanbul Masalı ve 2014'te yayınlanan Avrupa Yakası dizileri bulunuyor. İstanbul Devlet Opera Balesi bünyesinde Donkişot Müzikali ve Öldüren Aşk Operası gibi prestijli yapımlarda sahne aldı. Halen Cihangir Atölye Sahnesi'nde bale, pilates, yoga eğitmenliği ve koreograflık görevlerini sürdürüyor.

Kanbolat Görkem Arslan ile evliliği

Hicran Akın ve Kanbolat Görkem Arslan 2021 yılında nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini magazin gündeminden uzak tutmayı tercih ederek sade bir hayat sürdü. Sosyal medyada nadiren birlikte görüntü paylaşan ikili, zaman zaman mutluluk karelerini takipçileriyle buluşturuyordu. Mevcut bilgilere göre çiftin çocuğu bulunmuyor.