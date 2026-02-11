Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın "Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" paylaşımıyla gündeme oturan Mustafa Çiftçi'nin hafızlık geçmişi ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilip bilmediği merak konusu oldu. İşte "Hafız Vali" lakabıyla tanınan yeni İçişleri Bakanı hakkında bilinmeyenler...

Mustafa Çiftçi hafız mı

Evet, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafız. Çiftçi, 1983 yılında henüz 13 yaşındayken Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Havzan Nuraniye Kur'an Kursu'nda merhum İsmail Ketenci Hoca'nın yanında hafızlık eğitimini tamamladı. O günden bu yana 41 yıl geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim ile bağını hiç koparmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Mustafa Çiftçi'nin hafızlığı sadece bir unvan değil, sürekli canlı tutulan bir birikim. Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Erzincan'da düzenlenen "Hafız Ol Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde yarıştı ve Türkiye birincisi oldu.

Yarışma sonrası konuşan Çiftçi şu ifadeleri kullanmıştı: "O günden bugüne kadar yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım, her gün mutlaka bir saat ayırdım ve çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği bu yarışmanın çok faydalı ve anlamlı olduğunu düşünüyorum."

Mustafa Çiftçi Kur'an'ı ezbere biliyor mu

Mustafa Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere biliyor. "Hafız Vali" olarak anılmasının sebebi de bu özelliği. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi çift diplomalı olan Çiftçi, mülki idare amirliği kariyerinin yanında dini ilimler alanında da kendini geliştirmiş nadir isimlerden biri.

İlk hafız İçişleri Bakanı unvanını aldı

Mustafa Çiftçi'nin bakanlık koltuğuna oturmasıyla Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Çiftçi, Türkiye'nin ilk hafız İçişleri Bakanı olarak tarihe geçti. Bu özelliği sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski AKP'li isimler başta olmak üzere pek çok kesimden tebrik mesajları yağdı.

Göreve başlarken yaptığı açıklamada "Sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum, dua bekliyorum" diyen Çiftçi, Erzurum'daki 2,5 yıllık valilik görevinin ardından Ankara'ya taşındı.