Poyraz Karayel dizisinin sevilen karakteri Sefer'e hayat veren Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Türk televizyon ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan oyuncunun ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Arslan, 11 Şubat 2026 gecesi Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Eşi Hicran Akın'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan neden öldü

Oyuncunun kalp krizi geçirdiği iddia edilse de resmi makamlardan ölüm nedenine ilişkin kesin bir açıklama gelmedi. Hastane yetkilileri detaylı bilgi paylaşmadı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Arslan'ın daha önce kamuoyuna yansımış ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Ani vefat haberi bu nedenle sevenlerini ve meslektaşlarını derinden sarstı.

Kanbolat Görkem Arslan cenaze töreni ne zaman

Oyuncunun menajeri Selin Kök yaptığı açıklamada cenaze programının ilerleyen saatlerde duyurulacağını belirtti. Aile ve yakın çevrenin talebiyle törenin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Defin işleminin İstanbul'da gerçekleşeceği ve sanat dünyasından pek çok ismin katılacağı tahmin ediliyor. Sosyal medyada binlerce hayran ve meslektaş taziye mesajları paylaşarak Arslan'ı andı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir

1980 yılında Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 1998'den itibaren tiyatro sahnesinde yer alan sanatçı, televizyon kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisiyle başladı.

Hatırla Sevgili'de canlandırdığı Mahir Çayan karakteriyle dikkat çeken Arslan, Poyraz Karayel'deki Sefer rolüyle geniş kitlelere ulaştı. Tespih sallayışı ve karakteristik oyunculuğuyla fenomen haline gelen oyuncu, Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterine de hayat verdi.

Kariyeri boyunca Ezel, Asi, Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır, Muhteşem Yüzyıl ve Tatar Ramazan gibi yapımlarda rol alan Arslan, sinema perdesinde de Yurt, Teslimiyet ve Daire filmlerinde izleyiciyle buluştu. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde oynuyordu.

2021 yılında dansçı Hicran Akın ile evlenen Arslan, vefatından önce Ruki adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyordu.