İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde gece yarısı fenalaşan Arslan'ın durumunu fark eden eşi, derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdikten sonra oyuncuyu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak doktorların yoğun çabalarına rağmen Arslan kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Görkem Arslan kimdir

4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk tutkusunu akademik bir temele oturtmak için Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tercih etti. 1998 yılından itibaren sahne sanatlarına adım atan genç oyuncu, tiyatrodaki deneyimini televizyon ekranlarına taşımak için uzun süre beklemedi.

Kamera karşısındaki ilk çıkışını 2004 yapımı Çemberimde Gül Oya dizisiyle gerçekleştiren Arslan, kısa sürede sektörün dikkat çeken isimleri arasına girdi. Özellikle 2006-2007 yılları arasında yayınlanan Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Mahir Çayan rolü, kariyerinin dönüm noktası oldu.

Görkem Arslan hangi dizilerde oynadı

Arslan'ın filmografisi oldukça zengin bir içeriğe sahip. Asi dizisinde Ali Uygur, Ezel'de Mesut Süre, Yer Gök Aşk'ta Mehmet Hancıoğlu gibi farklı karakterlere hayat verdi. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan yapım hiç şüphesiz 2015-2016 yılları arasında ekrana gelen Poyraz Karayel oldu. Dizideki Sefer Kılıçarslan karakteri, izleyicilerin hafızasına kazındı.

Son dönemde tarihi dizilere yönelen Arslan, Kuruluş Osman'da Saru Batu Savcı, Destan'da Saltuk Beg ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Gümüştekin rollerini üstlendi. En son Yabani dizisinde İskender karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Sinema kariyeri ve sanat dünyasının tepkileri

Televizyonun yanı sıra beyaz perdede de boy gösteren Arslan, Hayatın Tuzu, Teslimiyet, Yurt ve Daire gibi filmlerde rol aldı. Karakter oyunculuğundaki ustalığı ve sahne enerjisiyle tanınan oyuncu, hem ana akım hem de bağımsız yapımlarda kendine yer buldu.

Vefat haberinin duyulmasının ardından sanat camiasından çok sayıda isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Arslan'ın cenaze programıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesinin ve yakın çevresinin talebi doğrultusunda törenin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.