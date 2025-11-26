Son Mühür- Tüm Yerel Sen Örgütlenme Sorumlusu Devrim Onur Erdağ, sosyal denge tazminatına getirilen tavan uygulamasına karşı bir açıklama yaparak memurları 28 Kasım’da Danıştay önünde yapılacak buluşmaya davet etti. Erdağ, toplu sözleşme hakkının Anayasa ile korunduğunu vurgulayarak “Hiçbir talimat bu hakkı gasp edemez” dedi.

“Bu karar emekçinin sofrasına uzanan bir eldir”

Erdağ, sosyal denge tazminatında yapılmak istenen değişikliğin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, doğrudan çalışanların yaşamına müdahale niteliği taşıdığını belirterek, “Bu karar, emekçinin sofrasına uzanan bir eldir” ifadelerini kullanan Erdağ, masa başında alınan talimatlarla yılların kazanımlarının yok sayılmaya çalışıldığını söyledi.

“Örgütlü mücadeleye saygısızlıktır”

Toplu sözleşme süreçlerinin emeğe, iradeye ve mücadeleye dayandığını hatırlatan Erdağ, tavan dayatmasının örgütlü mücadelenin meşruiyetini hiçe saymak anlamına geldiğini dile getirdi. Erdağ’ “Bu hak, emekçinin onurudur, güvencesidir, geleceğidir” diyerek kazanımların geri alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Bu bir uyarıdır, bu bir dayanışma çağrısıdır”

Yapılacak buluşmanın yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda bir kararlılık gösterisi olduğunu belirten Erdağ,,“Biz susarsak adalet susar. Biz birlik olursak hiçbir güç kazanımlarımızı çalamaz” sözleriyle tüm emekçilere çağrıda bulundu.

28 Kasım’da Danıştay önünde buluşma

Emekçileri birlikte ses yükseltmeye çağıran sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da dava açmak için orada olacaklarını belirterek detaylarını şu şekilde duyurdu:

Yer: Danıştay önü

Tarih: 28 Kasım 2025 cuma

Saat: 12:30

Tüm çalışanları dayanışma içinde haklarına sahip çıkmaya davet eden Erdağ açıklamasını “Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz.Emeğin onurunu savunuyoruz” sözleriyle tamamladı.