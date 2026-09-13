Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor sahasında Medipol Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.

Diyarbakır temsilcisne galibiueti getiren golleri; Gift Orban(3), Mbaye Diagne, Emin Bayrak (kk) kaydetti. Nağmalup Amedspor bu sonuçla puanını 10'a yükselterek puan durumunda 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir 4 puanda kaldı

Nuri Şahin'in antrenörlüğündeki Başakşehir ise üst üste 2. ligde ise 3. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor sahasında Beşiktaş'ı, Medipol Başakşehir ise Gençlerbirliğini konuk edecek.

Muhabir: Dilek Çakır Durak