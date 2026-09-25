Ev ve otomobil sahibi olma umuduyla faizsiz finans sistemine dahil olan on binlerce kişi, piyasada dolaşan el değiştirme haberlerinin ardından sözleşmelerinin akıbetini araştırmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yüzlerce fon hakkında verdiği kapatma kararının yankıları sürerken, kamu sermayeli dev bir banka sektörün önde gelen üç büyük oyuncusunu kendi çatısı altına almak için yasal adımları resmen attığını duyurdu.

EMLAK KATILIM HANGİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İÇİN KAP'A BİLDİRİM YAPTI?

Pusula Yatırım Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Birevim ile Katılımevim'in yeni adresi devlet kontrolündeki Emlak Katılım oluyor. Gerçekleştirilecek devir paketinin içine yalnızca tasarruf şirketleri değil, aynı zamanda İktisat Katılım Bankası A.Ş. de dahil edildi. 17 Eylül 2026 tarihinde yapılan ön açıklamanın ardından süreci hızlandıran kamu bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımladığı metinle bu üç dev finansal kuruluşun paylarını tamamen almak üzere masaya oturduğunu ve gerekli yerlere belgelerini sunduğunu yatırımcılarla paylaştı.

DEVİR SÜRECİNDE RESMİ ONAYLAR HANGİ KURUMLARDAN BEKLENİYOR?

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin belli bir aşamaya gelmesiyle birlikte söz hakkı artık düzenleyici ve denetleyici üst kurullara geçti. Firmaların el değiştirebilmesi adına Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) onay evrakları iletildi. Transferin biteceği nihai tarihe dair henüz takvim verilmese de, banka yönetimi ilgili onayların alınmasını takiben operasyonu en kısa süre içerisinde sonlandırmayı amaçlıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN MÜŞTERİLERİN BİRİKİMLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Maaşlarından artırdıkları payları sisteme yatıran ve taksit ödemelerini sürdüren katılımcıların en büyük beklentisi ise mağduriyet yaşamamak. İmzaların resmiyet kazanmasıyla söz konusu firmaların tamamı devlet bankasının himayesine girecek, kurumların finansal mimarisi yeniden şekillendirilecek. Şu an için Emlak Katılım cephesinden kamuoyuna duyurulan KAP bildiriminde; eski sözleşmelerin devamlılığına, birikimlerin geri ödeme planlarına veya teslimat tarihlerine dair herhangi bir spesifik maddeye yer verilmedi. Hak sahiplerinin bu belirsizlik döneminde asılsız iddialara itibar etmeyerek, yalnızca yetkili mercilerden gelecek resmi bilgilendirmeleri izlemesi tavsiye ediliyor.