Son Mühür- Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinin ardından The Economist'ten gelen iddia kafaları karıştırmıştı.

The Economist'in, ''Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünden sınır piyasa (frontier market) statüsüne düşürülme riskiyle karşı karşıya'' olduğunu ima eden açıklamasının sosyal medyada gündem olmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Açık bir dezenformasyon ürünü...



DMM'den yapılan açıklamada,

''Bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yer alan ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta olup açık bir dezenformasyon ürünüdür'' vurgusunda bulunuldu.

''Söz konusu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde değildir. Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir'' hatırlatmasının yapıldığı açıklamada,

''İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükler yakından takip edilmekte; yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.

Piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi rica olunur'' ifadelerine yer verildi.