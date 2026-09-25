Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nun okul bahçesinde düzenlenen İstiklal Marşı töreni sırasında meydana geldi.

Tören esnasında 1. sınıf öğrencisi A.E.’nin çantasında silah olduğunu fark eden bir öğretmen, durumu vakit kaybetmeden okul yönetimine bildirdi.

İdarecilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polis ekipleri, çantadaki tabancayı muhafaza altına alarak inceleme başlattı.

Baba gözaltında: "Çantaya koyup unuttum"

Silahın sahibi olduğu tespit edilen öğrencinin babası R.E. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.’nin polisteki ilk ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, bir anlık dalgınlıkla oğlunun çantasına koyduğunu ve daha sonra çantda unuttuğunu söylediği belirtildi.

Mülki idare ekipleri okulda inceleme yaptı

Çantasından tabanca çıkan 7 yaşındaki A.E. ise gerekli işlemlerin yapılması için Tarsus Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Olayın duyulmasının ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula giderek yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin başlatılan adli ve idari tahkikat sürüyor.