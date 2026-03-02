Adana’da İncirlik Hava Üssü çevresinden yapılan canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç gazeteci ile bir belediye çalışanı adliyeye sevk edildi. Savcılık, üç gazeteci hakkında adli kontrol talebinde bulunurken, bir isim serbest bırakıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, ANKA Haber Ajansı’nın sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üs çevresinden görüntüler paylaşıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren canlı yayın sonrasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.

Gözaltındaki isimler, Adana Emniyeti Güvenlik Şube’deki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Savcılığa sevk edildiler

Sağlık kontrolünün ardından dört kişi savcılığa çıkarıldı. Gün içinde adliyeye sevk edilen isimler hakkında yürütülen işlemler mesai saatleri sonuna doğru tamamlandı.

Savcılık, üç gazeteci hakkında adli kontrol talebinde bulunurken, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in serbest bırakıldığı öğrenildi.