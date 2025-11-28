Katar GP, yüksek hızlar ve teknik virajlarıyla dikkat çeken bir parkur. Özellikle gece koşulan bu yarış, pistin atmosferi ve ışıklandırmasıyla farklı bir görsel şölen sunuyor. Takımların stratejileri ve araç performansları burada belirleyici olacak. Sezonun sonlarına yaklaşılırken puan durumu da büyük heyecan yaratıyor.

Sıralama Turları Ne Zaman?

Katar Grand Prix'si sıralama turları 29 Kasım Cuma günü düzenlenecek ve takımların araçlarının performansları bu turlarda netleşecek. İlk etapta serbest antrenmanlar yapılmasının ardından, pilotlar en hızlı tur sürelerini kaydetmek için mücadele edecek. Bu turlar, yarışın start dizilimini belirleyecek.

Sıralama turları ise 29 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 4 ile F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Yarış Günü Detayları

Katar GP'si yarış günü 30 Kasım Cumartesi saat 18:00'de başlayacak. Gece yapılacak olması sebebiyle izleyicilere farklı bir heyecan yaşatacak olan yarış, canlı yayınlarla yerli ve yabancı sporseverlerle buluşacak. Yarış boyunca stratejiler, lastik tercihleri ve pit stopların önemi artacak.

Sezonun bitimine yalnızca iki yarış kala McLaren’in takımlar şampiyonluğuna çok yaklaştığı Katar GP, aynı zamanda sprint formatına sahip hafta sonlarından biri. Cuma günü sprint sıralama turları, cumartesi ise önce sprint yarışı ardından ana yarışın sıralama seansı yapılacak. Yarış ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00’da start alacak.

Canlı Yayın ve İzleme Seçenekleri

Katar Grand Prix'sinin canlı yayınları çeşitli televizyon kanallarında ve dijital platformlarda erişime sunulacak. Formula 1 tutkunları yarışları takip etmek için farklı yayın seçeneklerinden yararlanabilecek. Özellikle yüksek çözünürlükte ve anlık grafiklerle desteklenen yayınlar, seyircilerin deneyimini zenginleştirecek.

Katar GP, sezonun kritik virajlarından biri olarak önemli puanlar getirecek. Pilotlar ve takımlar için semifinale benzer bir önem taşıyan bu yarış, final turlarından önceki son büyük sınav olacak. İzleyiciler ise yarışı büyük bir heyecanla takip etmeye devam edecek.

Katar GP 2025 Tam Hafta Sonu Programı ve Yayın Bilgileri

Lusail Pisti’nde gece yarışları formatında geçecek Katar Grand Prix’sinin tüm seansları Türkiye saatiyle şu şekilde:

28 Kasım Cuma Antrenman Turları: 16.30 Sprint Sıralama (SQ): 20.30

29 Kasım Cumartesi Sprint Yarışı (19 tur): 17.00 Ana Sıralama Turları (Q1-Q2-Q3): 21.00

Sprint Yarışı (19 tur): 17.00 Ana Sıralama Turları (Q1-Q2-Q3): 21.00 30 Kasım Pazar Ana Yarış (57 tur): 19.00

Tüm seanslar beIN SPORTS 4 ve F1 TV platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Katar GP Öncesi Pilotlar ve Takımlar Klasmanı (28 Kasım 2025 İtibarıyle)

Pilotlar klasmanında son durum şu şekilde oluştu:

Lando Norris (McLaren) – 390 puan Oscar Piastri (McLaren) – 366 puan Max Verstappen (Red Bull) – 366 puan George Russell (Mercedes) – 294 puan Charles Leclerc (Ferrari) – 226 puan

Takımlar klasmanında ise McLaren’in avantajı dikkat çekiyor:

McLaren – 756 puan Mercedes – 431 puan Red Bull – 391 puan Ferrari – 378 puan

McLaren’in hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğuna en yakın ekip olduğu Katar hafta sonunda, özellikle sprint yarışından alınacak puanlar ve cumartesi günkü sıralama turlarında elde edilecek grid pozisyonları şampiyonluk hesabını doğrudan etkileyecek.

Lusail’in 5,4 kilometrelik hızlı düzlükleri ve teknik viraj kombinasyonları, lastik aşınmasının yüksek olduğu bir pist olarak biliniyor. Bu özellikler, strateji ekiplerinin hafta sonu boyunca kritik kararlar almasını gerektirecek. Özellikle Pirelli’nin getirdiği en yumuşak hamur kombinasyonu (C3-C4-C5), tek pit stop stratejisini zorlaştırabilir ve yarışın sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir.

Katar Grand Prix’si, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde hem şampiyonluk yolunda belirleyici bir viraj hem de sezonun en heyecanlı hafta sonlarından biri olarak sporseverleri ekran başına kilitleyecek.