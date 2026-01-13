Yapılan son araştırmalar, hanelerin yüzde 60’ında gıdaların yanlış sıcaklıkta saklandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre buzdolabının soğuk hissettirmesi, gıdaların güvende olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış ısı ayarları, bakteriler için uygun bir çoğalma alanı oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarına göre birçok evde buzdolabı ve dondurucu sıcaklıkları önerilen değerlerin üzerinde ölçüldü. Bakterilerin hızla çoğalabildiği ve “altın bölge” olarak tanımlanan 4°C ile 60°C aralığı, yanlış ayarlanan buzdolapları nedeniyle ciddi bir sağlık tehdidine dönüşüyor.

Yanlış ayarlanan buzdolapları riski büyütüyor

Buzdolabı sıcaklığı 4°C’nin üzerine çıktığında, soğutucu bölme gıdalar için güvenli bir alan olmaktan çıkıyor. Araştırmaya katılanların büyük bölümünün buzdolabı sıcaklığını mevsimsel olarak ayarlamadığı ya da hiç kontrol etmediği belirlendi. Bu durum, özellikle et ve süt ürünleri gibi hassas gıdalarda mikrobiyal üremenin hızlanmasına yol açıyor.

Tüketim alışkanlıkları tehlikeyi artırıyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise tüketim alışkanlıklarıyla ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 75’i, son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tükettiklerini kabul etti. Oda sıcaklığında bırakılan yiyecekler, en yüksek risk grubunda yer aldı.

Uzmanlar, üç gün önce pişirilmiş ve tezgah üzerinde iki saat bekletilmiş bir tavuk yemeğinin gıda zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu tür ihmalllerin, özellikle sıcak havalarda daha ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Gıda güvenliği için dikkat edilmesi gerekenler hatırlatıldı

Uzmanlar, buzdolabı sıcaklığının her zaman 4°C veya altında tutulması gerektiğini vurguladı. Ortam sıcaklığı arttıkça soğutma performansının mutlaka kontrol edilmesi, pişmiş yiyeceklerin oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, “tadı iyi görünüyor” düşüncesiyle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi.