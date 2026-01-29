Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Saygılı ve Kasapoğlu’nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ nin AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, AK Parti Bornova Meclis Üyesi Ercan Tekin, AK Parti İletişim ve Medya İşlerinden sorumlu başkan yardımcısı Hasan Çölmekçi katıldı.

“Türkiye adeta çemberin içinde”

2025 yılına ilişkin temennilerini paylaşarak birlik ve sorumluluk vurgusu yapan İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, “AK Parti dinamizmin sembolüdür. Dünya siyaset literatüründe de art artta güçlenerek demokrasi örneği olarak destan yazmış durumdadır. Ülke gündeminde de İzmir’de partimiz güçlü yol izledi. Yeni üye katılımıyla en yakın rakibine 9. Milyon fark attı. Bu destan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, teşkilat mensuplarımızın gayretleriyle yazılan destan. İzmir’de de hizmet bayrağımızı da daha yüksekte dalgalandırmak adına daha güçlü devam edeceğiz. Bu yılda da daha iyi bir yürüyüş için vesile olsun” diye konuştu.

“Yerel yönetim zaafları, koordinasyon ve plan eksikliği var”

İzmir’in üreten, kucaklayıcı, sanayisi ve tarımıyla ‘öncü’ bir şehir olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Bulunduğu konum itibariyle de kucaklayıcı bir şehir olması itibariyle, demokrasisi nedeniyle de ayrı, üreten bir şehir. İhracatçı olmasından dolayı, sanayisiyle, tarımıyla öncü şehir. Öğrenci şehri İzmir. Gençleri bir araya getiren gençlik şehri. Turizm şehri. Doğasıyla emanet çok özel bir alan bu şehir. Fuar şehri. Bu şehrin insanı şehircilik, ulaşım anlamında daha ulaşılabilir bir trafiği hak ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında lüksü hak ediyor. 2025’te nasıl gayret gösterdiysek bu yıl da bu şehre hizmet sorumluluğumuz adına daha çok gayret göstereceğiz. İki günümüz birbirine eşit olmayacak. Boş geçirecek saniyemiz bile yok. Zamanımızı günlük siyasetin içinde eritmememiz gerekiyor. Bu şehir yerel yönetimin zaafları ve koordinasyon, plan eksikliği yüzünden plan eksikliği var. Bu fotoğrafı aslında her gün görüyorsunuz. Görmekten öte İzmir bu fotoğrafı yaşıyor. Hükümet olarak çok büyük adımlarımız var. 2025 yılında somut bir şekilde bu adımlarımızı ortaya koyduysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimizde yapıcılık var. Yapıcı olmaya devam edeceğiz. İnşa eden olacağız. Yıkan değil. Bu şehre dair ne adımlar atılması gerekiyorsa attık. Bundan sonra da adımları büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Halkapınar Yüzme Havuzu Türkiye’nin en yeni havuzu"

“Bu şehrin pozitife ihtiyacı var” diyen Kasapoğlu, “Elimizde devam eden dosyalar var. Halkapınar yüzme havuzu Türkiye’nin en yeni havuzu. Bir benzerini de Alsancak’ta inşa ediyoruz. Yarısı tamamlandı. Bu bir sembol. Bu ölçekte İzmir’in 30 ilçesinde yüzde 80’i tamamlanan ve yüzde 20 devam eden projeler var. Yerel yönetimlerden yer üretmek noktasında destek talep ettik. Bazıları yapıcı yaklaştılar bazılarından da adım bekliyoruz. İzmir’in yurt olarak daha önce 16 bin yurt kapasitesi varken şimdi kapasite 46 bin. Bu kapasite tüm başvuruları karşılıyor. Her başvuran yerleşiyor. Her ilçede gençlik merkezimiz var. Bu zamana kadar açmaya vaktimiz olmadı ama bundan sonra açacağız. Bu ülkenin gençliğine, sporuna yapılan yatırımlar, sadece vaat değil somut sonuçlarla birlikte bizim için de bir gurur” diye konuştu.

“Ağustos böceği zihniyeti ile çözülmez”

CHP’li yerel yöneticilere su üzerinden yüklenerek zihniyetlerine ağustos böceği üzerinden benzetme yapan Kasapoğlu, “ Bu şehir potansiyeli olan bir şehir ama çok kronikleşmiş sorunları var. Bu noktada ben hükümeti, bakanlıkları başta olmak üzere tüm İzmir milletvekilleri, teşkilatı olarak İzmir’in yanında olmasını istiyorum. Yerel yönetimlerden daha somut, planlı ve vatandaşımızın derdine derman yaklaşımlar bekliyoruz. Su asla siyasetin malzemesi olacak değil. Ama onun için herkesin görevini yapması lazım. Bu şehre 36 baraj yaptık, 10 göleti,60 milyondan fazla yatırımı var. Bu noktada yerel yönetimler bu konuyu bu noktaya getirdi. Su sorunu dünden bu güne çözülecek değil. Vizyon konusu. İstanbul bugün İzmir’den çok daha büyük olmasına rağmen susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya değil. Bu şehrin bu sorunu var ama bu zihniyet olarak bu şehri yönetmiş yerel yönetim zihniyetinin bu şehre susuzluğu mahkum etme noktasında en büyük yanlışlarından biri. Bugün de baktığımızda bu süreçleri pozitife evirecek yaklaşımı göremiyoruz. İzmir’in 3 bardaktan biri barajdan çıktığında şebeke eski olduğundan, kaçak olduğundan kayboluyor. Bu işler ideolojik hislerle yapılacak şeyler değil. Doğru bir adımla yola çıkıp fedakarlıkla adım atan yönetim anlayışıyla çözüm olmaz. Ağustos böceği zihniyeti ile bu sorunlar çözülmez. Karınca gibi arı gibi çalışmanız lazım” dedi.

“Bahane üreten bir belediyecilik anlayışı var”

İzmir’in atık yönetimi hakkında da açıklamada bulunan Kasapoğlu, “Atık yönetiminde çöpünü toparlayamayan yönetimi görüyoruz. İcraat anlayışı olarak toplayamayan, topladığını dökemeyen bir anlayış. En temel durumu bile çözmeyen bir yönetim. Bunu da dünden bugüne çözemezsiniz. Kesintisiz operasyon kabiliyeti ile çözülmesi lazım. Bahane üreten bir belediyecilik anlayışı var” dedi.

“inşaa etmeyi engelleyen bir anlayış var”

Yapı stoğu üzerinden CHP’li yerel yönetime sert çıkan Kasapoğlu, “Bu şehir deprem riski olan bir şehir. Yapı stoğunu görüyoruz. Merkezi hükümet olarak önemli adımlar attık. 20 bin konutluk planımız var hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu konuda vatandaşın sorumluluğunu yerine getiremeyen işi eline, gözüne bulaştıran bir zihniyeti biliyorsunuz. Konut noktasında yeni adımlar atacağımızı söylüyoruz. Bu anlamda maalesef yerel yönetimlerin açtığı davaları da biliyorsunuz. İnşaa eden olmak lazım derken burada da bırakın inşaa etmeyi engelleyen bir anlayış” dedi.

“Körfez konusunda ciddi katkılarımızı vermeye hazırız”

İzmir Körfezi hakkında katkı vermeye devam edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, “Bu yerel yönetimin ulaşım master planı bile yok. Kavşak çalışmaları, hızlı dokunuşlarla çözülecek işler var. İzmir körfezi bambaşka bir sorun. Mazaret belediyeciliği çerçevesinde sürekli suçlayarak vatandaşı kirliliğe, kokuya mahkum eden anlayışı ortaya koyuyor. Bu konuda adımlar atacağımızı ilgili yönetimcilere söyledik. 2026 sürecinde de adımları İzmir’imizin sıkıntılarına derman olsun. Körfez konusunda ciddi katkılarımızı vermeye hazırız” şeklinde konuştu.