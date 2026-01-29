Son Mühür/ Merve Turan - Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılından bu yana stand-up ve oyunculuk çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sakallıoğlu, İzmir’de ilk kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesine çıktı. Gösteri öncesi yaptığı kısa değerlendirmede mekânı çok beğendiğini ifade etti.

Hayatından kesitlerle sahnede

Stand-up gösterisinde çocukluk yılları, aile yaşantısı, akraba ilişkileri ve Rizeli kimliğinden beslenen Karadeniz kültürü mizahi bir dille sahneye taşındı. Sakallıoğlu, kendi hayat hikâyesinden ve tanıklık ettiği olaylardan yola çıkan anlatımıyla izleyicilere keyifli bir gece sundu.

Dans ve interaktif anlar

Gösterinin bazı bölümlerinde dans ekibi sahneye eşlik etti. Sakallıoğlu, izleyicileri zaman zaman gösteriye dahil ederek interaktif bir performans ortaya koydu. Salon boyunca yükselen alkış ve kahkahalar, gecenin temposunu belirledi.