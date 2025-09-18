Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının soruları üzerine uzun süredir tartışma konusu olan Harmandalı düzenli atık depolama tesisine ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi. Mahkeme kararıyla kapatılan ve son aylarda çöplerin Tire Karateke’ye taşınması nedeniyle yöre halkının tepkisine neden olan süreçte yeni bir adım atıldı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı kararla 31 Ekim’e kadar Harmandalı’na çöp dökülmesine geçici izin verildi. Bu karar hakkında konuşan Başkan Tugay, kararın İzmir için önemli bir rahatlama sağlayacağını vurgulayarak, “Atık bertarafıyla ilgili çalışma yapmaya ihtiyacımız var. Bakanlıkla haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, bize kısa vadeli acil çözüm ve uzun vadeli plan lazım. Bunlarla ilgili kararlar aldık” dedi.

Yoğunluklar inceleniyor

Tugay, uzun vadede çöp depolama ve bertaraf tesislerinin kurulacağını belirterek, “Yerler henüz yüzde yüz netleşmiş değil ama yoğunluklar inceleniyor. Daha önceden belirlenmiş yerler var. Bu şekilde İzmir’in atık bertarafı kökten çözülecek. Ancak bu konunun üzerinden polemik yapılmasını doğru bulmuyorum. Atık bertaraf tesisleri bütün ülkelerde olan, bulunduğu bölgelere zarar vermeyen tesislerdir. Ödemiş’teki tesise gidip görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yakma tesisi kurulacak

Başkan Tugay, çöplerin ayrıştırılarak bir kısmının dönüştürüldüğünü, kalanının farklı yöntemlerle bertaraf edildiğini ve İzmir’de bir yakma tesisi de kurulacağını sözlerine ekledi.