Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, Samsun Caddesi üzerinde yürütülecek asfalt çalışmaları nedeniyle 46 No’lu Çobançeşme–Gümrük hattında 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak geçici bir güzergâh değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince 46 No’lu hat Gazipaşa Caddesi’ne hizmet veremeyecek. Hat, bu süre boyunca Samsun Caddesi – Toros Caddesi – Barbaros Hayrettin Paşa güzergahını kullanarak mevcut rotasına devam edecek.

‘Çalışmalar devam ettikçe…’

Öte yandan, Gazi Caddesi, Kahveler, Gültepe Karakol, Çobançeşme ve Depo durakları, çalışmalar devam ettiği müddetçe hizmet dışı kalacak.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Samsun Caddesi üzerinde yapılan Asfalt Çalışmaları nedeniyle, 46 No.lu Çobançeşme-Gümrük hattımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir. Hattımız Gazipaşa Caddesi'ne hizmet veremeyecek olup, Samsun Cd.-Toros Cd.-Barbaros Hayrettin Paşa güzergahın verecektir. devamı Cd.-Mevcut şeklinde hizmet Gazi Caddesi-Kahveler-Gültepe Karakol-Çobançeşme ve Depo duraklarımız çalışmalar süresince hizmet dışı kalacaktır. Kentlimizin bilgisine sunarız.”