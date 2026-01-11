Basketbol Süper Ligi’nde sezon başından bu yana alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı en yakın rakiplerinden Bursaspor karşısında dramatik bir yenilgi yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, son saniyede verdiği hücum ribaundunun ardından potasında gördüğü sayıyla parkeden 86-84 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka, ilk yarıyı 15 maçta yalnızca 3 galibiyetle tamamlayarak düşme hattında kaldı.

Son saniyede gelen sayı maçı belirledi

Bursa’daki çekişmeli karşılaşmada iki takım da son ana kadar büyük bir mücadele sergilerken, Karşıyaka bitime saniyeler kala skoru dengelemesine rağmen savunmada yaptığı kritik hatanın bedelini ağır ödedi.

Verilen hücum ribaundu sonrası potasında gördüğü sayı, Kaf-Kaf’ın sahadan mağlup ayrılmasına neden oldu.

Young’un 31 sayısı galibiyete yetmedi

Karşıyaka adına maçın en etkili ismi 31 sayı üreten Young oldu. Bitime 7 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle skoru eşitleyen Young’un bu performansı, takımına galibiyeti getirmeye yetmedi.

Volkan: “Son topa kadar savaşan bir takımımız var”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu ancak küçük detayların sonuçları belirlediğine dikkat çekti.

Volkan, “Şartlar ne olursa olsun sahada son topa kadar savaşan bir ekibimiz var. Son beş maçın ikisini kazandık, üçünü ise bir topla kaybettik.

Ancak özellikle son 1 dakikada biri maç topu olmak üzere iki hücum ribaundu verdik. Toplamda 14 hücum ribaundu vermek bu seviyede kabul edilebilir değil. Kaybettiğimiz maçlarda benzer sorunları yaşıyoruz” dedi.

İkinci yarı için umut mesajı

Deneyimli çalıştırıcı, ligin ikinci yarısında daha istikrarlı bir takım olacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzde ikinci yarı var. Son haftalardaki dirençli oyunumuzu sürdürüp, hücumda ve savunmada daha özenli olursak, ikinci yarıda düzenli kazanan bir Karşıyaka izleyeceğimize inanıyorum.”