Son Mühür/ Seçil Ünlü - Eski Buca Cezaevi alanına yönelik 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda bazı düzenlemelerle oy birliğiyle kabul edildi. Planın nihai kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilecek.

Süreç üzerine yazılı açıklama yapan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, söz konusu düzenlemenin sıradan bir imar planı değişikliği olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

“Buca’nın geleceğine Buca karar vermelidir”

Uygur, eski cezaevi alanının İzmir ve özellikle Buca merkezinde kalan son kamusal alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. “Uzlaşı” başlığı altında hazırlanan planların Buca halkının katılımı olmadan şekillendiğini savunan Uygur, kentlerin bürokratik mutabakatlarla değil, halkın ortak aklıyla planlanması gerektiğini vurguladı.

Uygur, yapılan değişikliklerin kamu yararı ilkesini ortadan kaldırmadığını belirterek, “Buca’nın geleceğine Buca karar vermelidir” dedi.

“Bu alan rant projelerine teslim edilemez”

Açıklamada, plan değişikliğinin bölgeyi betonlaşma ve yoğun yapılaşma baskısı altına soktuğu savunuldu. Uygur, eski cezaevi alanının kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlerle şekillenmesine karşı olduklarını ifade etti.

Alan için kamusal, erişilebilir ve yeşil kullanım önceliği gerektiğini dile getiren Uygur, “Buca’nın daha fazla betona, rezidansa ve kapalı projelere ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullandı.

Sivil topluma ve baroya çağrı

Aybar Uygur, adında “Buca” geçen tüm dernekleri, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, üniversiteleri, akademisyenleri, öğrencileri, çevre ve yeşil alan savunucularını ve tüm siyasi partileri ortak bir sivil dayanışma zemini oluşturmaya davet etti.

Uygur ayrıca İzmir Barosu’na çağrıda bulunarak, kent suçu riski taşıyan bu süreçte hukukun üstünlüğünün ve kamu yararının savunulmasının anayasal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Hukuki mücadele sonuna kadar sürecek”

Açıklamanın sonunda, hukuka, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı herhangi bir adım atılması halinde her türlü hukuki mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Uygur, “Bugün sessiz kalanlar yarın ‘bilmiyorduk’ diyemez. Bu alan ya kamunun olur ya da tarihe yeni bir kent suçu olarak geçer. Kent hakkı pazarlık konusu değildir” ifadelerine yer verdi.