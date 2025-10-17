Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve ilçe protokolünün de katıldığı programda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

“Omuz omuza daha güzel yarınlara”

Karşıyaka Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına özel bir program düzenledi. Etkinlik, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Başkan Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı buluşmasında muhtarlar, ilçe protokolüyle bir araya geldi.

Programa Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Büşra Koçak’ın vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Cesur Yiğit ve mahalle muhtarları katıldı.

“Muhtarlarımız mahallelerin sesi”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı: “Muhtarlar, mahallelerimizin sesi, halkımızın en yakın temsilcileridir. Yerel yönetimlerin kalbi sizlerle birlikte atıyor; çünkü biz aynı hedefe yürüyen yol arkadaşlarıyız. Karşıyaka’nın her köşesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Belediyemiz, sahadaki gücünüze her zaman güveniyor. Sorunları birlikte çözüyor, güzellikleri birlikte büyütüyoruz. Bu dayanışma, yalnızca hizmet üretmek değil; aynı zamanda gönül köprüleri kurmak anlamına geliyor. Bu sayede Karşıyaka daha yaşanabilir, daha mutlu bir kent haline geliyor. Emeğiniz, sabrınız ve özveriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Muhtarlarımız devletin temel direği”

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir de muhtarlık kurumunun devlet yapısındaki önemine dikkat çekti: “Muhtarlıklarımız, devletimizin en temel yapı taşlarıdır. Ne kadar güçlü olurlarsa devletimiz de sahada o kadar güçlü olur. Biz kaymakamlık görevimizi yerine getirirken muhtarlarımızı en yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Her zaman yanınızdayız.”