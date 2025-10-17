3. Lig 4. Grup’ta sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde namağlup başlayan Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Nazillispor’u ağırlayacak. Alsancak Stadı’nın zemin bakım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle mücadele yine İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesiyle birlikte eksiksiz bir kadro sahada olacak. Ligde geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta İzmir Çoruhlu FK’yı 4-0 mağlup ederek 16 puana ulaştı. Son üç haftadır Atatürk Stadı’nda iç saha maçlarını oynayan Karşıyaka, Nazillispor karşılaşmasının ardından Altay derbisi için Alsancak Stadı’na dönecek.

Nazillispor’da Yeşilova dönemi başlıyor

Ligde galibiyetle tanışamayan ve 6 maç sonunda yalnızca 2 puan toplayarak düşme hattına demir atan Nazillispor’da teknik direktörlük koltuğuna Yüksel Yeşilova oturdu.

Takımın eski çalıştırıcılarından biri olan Yeşilova, son olarak Adanaspor’da görev yapmıştı. 53 yaşındaki teknik adam, geçen sezon başında da Nazillispor’u çalıştırmış ancak maça çıkmadan kulüpten ayrılmıştı. Karşıyaka karşısında işbaşı yapacak olan Yeşilova, Aydın temsilcisinin bu sezonki üçüncü teknik direktörü olacak.