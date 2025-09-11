Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, Kaynaklar’daki belediye arazisinde yetiştirilen üzümleri bağ bozumunun ardından Kent Lokantaları’nda vatandaşlara ikram etti. Başkan Görkem Duman, “Buca ismi üretim ve dayanışma ile anılacak” dedi.

Bereketli topraklardan sofralara

Yerel üretimi desteklemek ve kırsal alanlardaki tarım potansiyelini canlandırmak amacıyla çalışma yürüten Buca Belediyesi, Kaynaklar’daki 13 dönümlük üzüm bağının mahsulünü bu yıl da Bucalılarla paylaştı. Üzümler, Kent Lokantaları’nda menülerin yanında ücretsiz ikram edildi. Bir kısmı ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

“Buca’nın geleceğine sahip çıkıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin üzüm ve bağcılık kültürüne sahip çıkmak için çalıştıklarını ifade etti. Üretimi desteklediklerini, Buca’nın sembolü olan üzümü hak ettiği değere kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, dayanışma ve bereketin simgesi olarak gördüklerini vurguladı.

Gelecek nesillere miras

Başkan Duman, amaçlarının çocuklara sadece beton yapılar değil, bereketli topraklar ve üretimin değer gördüğü bir şehir bırakmak olduğunu söyledi. “Buca üreten bir ilçe olacak, bereketiyle anılacak” ifadelerini kullandı.