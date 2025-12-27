Türk futbolunun önde gelen kulüplerinin radarına giren genç oyuncu Adem Yeşilyurt hakkında Karşıyaka Spor Kulübü cephesinden net mesaj geldi. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, transfer iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar oyuncunun takımda kalacağını vurguladı.

Dev kulüplerin takibindeki isim

Başkan Cicibaş, Radyospor’da katıldığı programda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yakından izlediği Adem Yeşilyurt’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genç futbolcunun hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi gördüğünü belirten Cicibaş, şu aşamada transfer gündemlerinin olmadığını ifade etti.

“Şu an Adem’e ihtiyacımız var”

Adem Yeşilyurt’un menajerinin bulunmadığını ve ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Karşıyaka Başkanı, “Adem için çeşitli teklifler geliyor. Ancak mevcut durumda takımımızın ona ihtiyacı var. Sezon sonuna kadar Adem bizimle birlikte olacak” dedi.

Sözleşmesi 2029’a kadar

Cicibaş, genç oyuncunun kulüple uzun vadeli bir sözleşmesi bulunduğuna da dikkat çekerek, “Adem Yeşilyurt’un sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Önümüzdeki 3,5 yıl daha Karşıyaka’nın oyuncusu. Şu an için satışa yönelik gelen teklifleri değerlendirmiyoruz, zamanı gelince bakacağız” ifadelerini kullandı.

Hedef şampiyonluk

Transfer söylentilerinin gündemi meşgul etmesine izin vermek istemediklerini vurgulayan Cicibaş, “Bizim odağımız net. Takımımızı şampiyonluk yolunda ilerletmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kulübümüzün ve oyuncularımızın konsantrasyonu tamamen sahaya yönelik” diye konuştu.

Sezon performansı dikkat çekiyor

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, bu sezon Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Yeşilyurt, kulübün gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor.