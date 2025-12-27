İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kapsamlı operasyonlarla, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına ağır darbe indirildi. Son iki haftada 14 ilde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda araç ve bot ele geçirildi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından yürütülen operasyonlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Havadan ve karadan takip

Operasyonlarda, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan yapılan takipler ile il jandarma komutanlıklarının sahadaki kararlı çalışmaları bir arada yürütüldü. Teknik takip, istihbarat ve fiziki gözetim faaliyetleri sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında aktif rol aldığı belirlenen 156 şüpheli yakalandı.

112 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 112’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 44 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar kapsamında ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 120 araç ile 13 bot ele geçirildi.

“Güvenlik ve insan hakları birlikte gözetiliyor”

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada göç yönetiminin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri temelinde ele alındığını vurguladı. Yerlikaya, sınır güvenliğinin ileri teknoloji ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiğini belirterek, yasa dışı göç yollarını organize eden ve teşvik eden yapılara karşı sahada ve hukuki zeminde kararlı ve caydırıcı mekanizmaların işletildiğini ifade etti.

Mücadele kararlılıkla sürecek

Yetkililer, düzensiz göç ve insan ticaretiyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini, suç organizasyonlarının hem sınır hatlarında hem de iç bölgelerde yakın takibe alındığını bildirdi. Jandarma ve ilgili birimlerin, göçmen kaçakçılığına karşı koordineli operasyonlarını artırarak sürdüreceği kaydedildi.