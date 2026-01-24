Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Karşıyaka, sahasında güçlü rakibi Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek.

Hafta içinde deplasmanda lider Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı olaylı maçta 3-2 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla zirve yarışında yara aldı.

İzmir temsilcisi, evinde oynayacağı bu kritik karşılaşmayla hem moral bulmayı hem de üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Rövanş hedefi

Karşıyaka, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Eczacıbaşı’nı bir kez daha yenerek taraftarı önünde avantaj sağlamak istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, iç saha desteğini arkasına alarak galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

Maçın saati ve adresi

Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. 18’inci hafta mücadelesi yarın saat 16.00’da başlayacak.

Biletler satışta

Karşılaşmanın biletleri 150 TL’den satışa sunuldu. Öğrenciler ise mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek. Taraftar desteğinin yüksek olması beklenen maç, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor.