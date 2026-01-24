3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zor günler geçiren Altay, yarın taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, 18’inci hafta mücadelesinde Denizli İdmanyurdu’nu konuk edecek.

Maç Alsancak’ta, başlama saati 17.00

Karşılaşma, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak müsabakayı hakem Alp Tanırgan yönetecek.

Üst üste kayıpların ardından moral hedefi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-0 mağlup olan Altay, bu sonuçla ligde üst üste ikinci yenilgisini almıştı. İzmir temsilcisi, Denizli ekibini mağlup ederek hem kötü gidişe dur demek hem de moral bulmak istiyor.

Altay’da eksik yok

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik heyet, tam kadro ile sahaya çıkacak olmanın avantajını kullanmayı hedefliyor.

Puan tablosu ve hedef 3 puan

Ligde 18 puanla 11’inci sırada yer alan Altay, 32 puanla 7’nci basamakta bulunan Denizli İdmanyurdu karşısında sürpriz bir galibiyet peşinde. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi Altay 2-1 kaybetmişti.

Bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları kulüp tarafından şu şekilde açıklandı:

Numaralı tribün: 175 TL

Misafir tribünü: 225 TL

VIP A–C: 750 TL

VIP B: 1000 TL

Altay, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.