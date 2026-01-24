Efeler Ligi’nde mücadele eden Altekma, 16’ncı hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Halkbank’a konuk olacak. İzmir temsilcisi, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede deplasmanda sürpriz peşinde.

Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart Salonu’nda oynanacak

Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak. Kritik mücadelede Ali Sarıkuzu ile Eser Türkoğlu hakem ikilisi görev yapacak.

Altekma moral arıyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 mağlup olan Altekma, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. İzmir ekibi ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet elde etti.

Halkbank zirve takibini sürdürüyor

Başkent temsilcisi Halkbank ise ligde 12 galibiyetle üst sıralardaki yerini koruyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken mavi-beyazlı ekip, evinde hata yapmayarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

İlk yarıda kazanan Halkbank olmuştu

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Halkbank olmuştu. Yarınki randevu, bu nedenle Altekma açısından rövanş niteliği taşıyor.

Avrupa yorgunluğu sonrası lig hedefi

Halkbank, hafta içinde CEV Challenge Kupası 8’li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica’ya 3-2 mağlup olmuştu. Başkent ekibi, ligde alacağı bir galibiyetle moral bulmayı amaçlıyor.