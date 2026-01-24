Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Büstü önünde gerçekleştirilen törene; Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Çağlayan Bilgen, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Fikirler kurşun işlemez”

Törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Çağlayan Bilgen, Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, bir Cumhuriyet aydını olduğunu vurguladı. Bilgen, “Bugün burada eğilmeyen bir kalemi, susmayan bir vicdanı anıyoruz. 33 yıl önce o karanlık 24 Ocak sabahında bedenini bizden ayırdılar. Ancak unuttukları bir gerçek vardı: Fikirler kurşun işlemez, gerçekler susturulamaz. Uğur Mumcu’yu yolsuzlukların üzerine korkusuzca gidişinden, terörün karanlık yüzünü ortaya koymasından ve laik, demokratik Cumhuriyet’e olan bağlılığından tanıyoruz. O, kalemini hiçbir gücün önünde eğmedi” dedi.

“Vasiyetine sahip çıkmak görevimiz”

Bilgen, Uğur Mumcu’yu anmanın yalnızca bir yas değil, bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Uğur Mumcu’yu anmak; onun bıraktığı meşaleyi devralmaktır. Onun mücadelesi karanlığa karşı aydınlığın, cehalete karşı bilginin mücadelesidir. Bugün bizlere düşen görev, onun vasiyetine ve temsil ettiği değerlere sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Bilgen, konuşmasının sonunda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı, eski Bakan İsmail Cem’i ve sanatçı Fatma Girik’i de anarak rahmet dileğinde bulundu.

“Karanlığı aydınlatacak olan bizleriz”

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise konuşmasında, Cumhuriyet değerlerine yönelik tehditlere dikkat çekti. Seyrek, “Uğur Mumcu’yu katleden zihniyet hâlâ karşımızdadır. Bu karanlığı bu topraklardan temizleyecek olan da Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ve bu ülkenin onurlu insanlarıdır. Bu ülke için bedel ödeyen herkese borcumuz var. Bir gün onların karşısına geçip ‘emanetinize sahip çıktık’ diyebilmek için buradayız” dedi.

Karanfiller büste bırakıldı

Konuşmaların ardından törene katılanlar, ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu’nun büstüne bıraktı. Anma töreni saygı duruşu eşliğinde sona erdi.