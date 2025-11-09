Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla, olası doğal afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla iki günlük yoğun bir Afet Bilinçlendirme Eğitimi düzenledi. AKUT Arama Kurtarma Derneği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, belediyenin tüm personeline afet öncesi alınacak tedbirler, afet anında hayati önem taşıyan doğru davranış şekilleri ve afet sonrasındaki müdahale süreçleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Uzman isimlerden deprem, yangın ve sel sunumları

Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, AKUT İzmir Ekip Lider Yardımcısı Mehmet Özgür Özmen, Gönüllü Akgün Vardarcık, Operasyonel Gönüllü Deniz Durmaz ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) Eğitmeni Ali Levent Akyol gibi tecrübeli isimler sunumlar yaptı. Eğitimler, Türkiye'nin sıklıkla karşılaştığı deprem, yangın ve sel gibi felaketlere yönelik hazırlık aşamalarının önemi ve toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi konularına odaklandı.

Başkan Kınay: Önceliğimiz güvence, sonra destek

Eğitimlere katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı, farkındalık yaratan bu tür çalışmaların önemini vurguladı. Başkan Kınay, "En büyük arzumuz hiçbir felaketi yaşamamak. Ancak böyle bir durumla karşılaştığımızda, ilk görevimiz kendi ailemizin güvenliğini sağlamak, hemen ardından tüm Karabağlar halkına kesintisiz destek sunmak olmalıdır," değerlendirmesinde bulundu. Etkinliğe ayrıca, belediyenin kendi bünyesindeki KAR-KUT (Karabağlar Arama Kurtarma Ekibi) de iştirak etti.

Mahalle afet gönüllülük sistemi büyüyor

Belediye, personel eğitimlerinin yanı sıra, Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi'ni de aktif olarak yaygınlaştırıyor. İnşaat Mühendisleri Odası, AKUT, TRAC ve Karabağlar Kent Konseyi gibi paydaşlarla yürütülen bu iş birliği projesiyle, mahalle düzeyinde afet ekipleri oluşturuluyor. Projenin ana hedefi, afetlere karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilen, güvenli ve dirençli bir Karabağlar inşa etmektir.