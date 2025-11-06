Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanlığını yürüten Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, buluntuların bazıları sağlam olarak bulunurken, bazılarının restore edildiğini belirtti. Derin, kapların çoğunun sıvı madde saklamak amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Destekli kazı çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Önceki sezonlarda bölgede üst üste dokuz köy yerleşimi ortaya çıkarılmış, 8 bin 500 yıl öncesine uzanan buluntularla tarihî bir kent görünümü sunulmuştu. Kazılarda ayrıca çipura, zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri kalıntıları bulunmuş; bunun, ilk İzmir sakinlerinin de deniz ürünlerini tükettiğini gösterdiği ifade edildi.

Yassıtepe’nin önemi ve gelecek hedefleri

Doç. Dr. Zafer Derin, Yeşilova Höyüğü’nün İzmir’deki ilk köy yerleşimi olduğunu, Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyüğü’nün ise bölgenin tarihî geçmişi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Bu yılki kazılarda Yassıtepe’ye ağırlık verildiğini aktaran Derin, “Geleceğe Miras Projesi kapsamında bakanlık desteğiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Amaç, hem turizm potansiyeli hem de arkeolojik alan oluşturmak. Milattan Önce 2800 yıllarında depremle yıkıldığı belirlenen Erken Tunç Çağı yerleşiminde, birçok yapıya ve yüzlerce çanak çömleğe ulaştık” dedi.

Kadın ve özel kaplar ön planda

Kazılarda öne çıkan buluntular hakkında bilgi veren Derin, “Çıkarılan özel kaplar, ağırlıklı olarak kadınlara yönelik. Kabartmalı ‘libasyon’ kapları ve adak kutularını ortaya çıkardık. Yaklaşık 20 çanak çömlekten yarısından fazlası bu özel kaplardan oluşuyor.

Gerdanlık motifli kaplar kadınla ilişkilendiriliyor. Küçük boyutlular üzerinde çeşitli süslemeler bulunuyor. Hepsi pişmiş topraktan yapılmış ve 5 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu buluntular, Yassıtepe’nin kentte ticari ve kültürel süreçlerin başladığı yer olduğunu gösteriyor. Kadın, Yassıtepe’de önemli bir konuma sahip” ifadelerini kullandı.