Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi’nin ücretsiz sabah sporu etkinlikleri kış döneminde de yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Herkese spor yaptırmayı hedefliyor, daha aktif ve sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz” dedi.

Sporla güne zinde başlangıç

Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve sporu yaşam biçimi haline getirmek amacıyla başlattığı sabah sporu etkinliklerini yıl boyunca sürdürüyor. Yaz aylarında açık alanlarda yapılan sabah aktiviteleri, kış mevsimiyle birlikte kapalı spor salonlarına taşındı.

Ücretsiz spor her sabah üç noktada

Her yaştan vatandaşın katılabildiği etkinlikler, hafta içi her sabah üç ayrı noktada düzenleniyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aktivitelerde uzman antrenörler eşliğinde yoga, zumba, pilates, hiit cardio ve tüm vücut egzersizleri yapılıyor.

‘Matını al gel’ çağrısıyla düzenlenen sabah sporları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, etkinlik programına Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.

“Spor herkesin hakkı”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporu toplumsal bir yaşam kültürü olarak benimsediklerini belirterek, “Karşıyaka’da sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek bizim için sadece bir spor politikası değil, aynı zamanda bir yaşam kültürüdür. Ücretsiz etkinliklerle sporu her kesime ulaştırıyoruz. Herkes için erişilebilir spor olanaklarını artırmak ve spor alışkanlığını yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.