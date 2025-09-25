İzmir’in Alsancak semtinde yer alan Aziz Yuhanna Anglikan Katedrali, 1625 yılında Levant Şirketi tarafından inşa edilerek kentin tarihine kazandırıldı. Osmanlı döneminde Sultan Süleyman’ın izniyle yapılan bu kilise, İzmir’deki İngiliz topluluğu ve Levant tüccarları için önemli bir inanç merkezi olarak biliniyor. Günümüzde de aktif olarak kullanılan yapı, İzmir’in çok kültürlü geçmişinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özel Araçla Ulaşım

Kent merkezinden Aziz Yuhanna Katedrali’ne özel araçla gitmek isteyenler için birkaç güzergâh bulunuyor. Dr. Refik Saydam Bulvarı üzerinden 9 Eylül Meydanı yönüne ilerleyip Montrö Meydanı kavşağından Şair Eşref Bulvarı’na geçerek Şevket Özçelik Sokak üzerinden Şehit Nevres Bulvarı’na ulaşmak mümkün. Alternatif olarak, Gazi Bulvarı üzerinden Gazi Osman Paşa Bulvarı’na yönelip Cumhuriyet Meydanı’ndan Şehit Nevres Bulvarı’na devam ederek katedrale ulaşılabiliyor.

ESHOT ile Nasıl Gidilir?

Toplu taşıma ile katedrale ulaşmak isteyenler, İzmir Metro’sunu tercih ederek Basmane durağında inebilir. Buradan kısa bir yürüyüşle katedrale ulaşmak mümkün. Otobüs kullanmak isteyenler içinse ESHOT’un çeşitli hatları Kültürpark ve Lozan Meydanı güzergâhlarında hizmet veriyor. 49 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi–Lozan Meydanı, 681 F.Altay–Lozan Meydanı, 940 Buca–Konak, 680 Bozyaka–Lozan Meydanı, 811 Engelliler Merkezi–Montrö ve 951 Halkapınar Metro2–Konak hatlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca 202 Cumhuriyet Meydanı–Havalimanı, 691 Gaziemir–Lozan Meydan, 910 Gaziemir–Konak, 930 Bornova–Konak ve 950 Narlıdere–Konak hatları da bölgeye erişim için tercih edilebilecek diğer seçenekler arasında yer alıyor.

Tarihî dokusuyla İzmir’in kültürel mirasını yansıtan Aziz Yuhanna Katedrali, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Özel araç veya toplu taşıma fark etmeksizin kolayca ulaşılabilen katedral, kentin çok kültürlü yapısını günümüzde de canlı tutuyor.