Son Mühür/ Osman Günden - Üçüncü yılında beş şehirde düzenlenen etkinlikleriyle kapsamını genişleten Uluslararası Mitoloji Film Festivali, İzmir için hazırlanan özel programıyla sinema ve mitoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Festival kapsamında 20 Kasım Perşembe günü İtalyan Kültür Merkezi’nde iki ayrı etkinlik gerçekleştirilecek.

Ödüllü kısa film “Alkarısı” İzmir’de

Program, saat 17.00’de festival ekibinin organizasyonuyla başlayacak. İlk etkinlikte, festivalin kısa film yarışmasında birincilik ödülünü alan “Alkarısı” filmi izleyicilerle buluşacak. Alkarısı efsanesini modern bir sinema diliyle yeniden yorumlayan film, yarışmada büyük ilgi görmüş ve jüri tarafından öne çıkan yapımlar arasında gösterilmişti.

“Mitoloji günümüze ne söylüyor?” Söyleşisi

Gösterimin ardından düzenlenecek “Mitoloji Günümüze Ne Söylüyor?” başlıklı söyleşide, Kazakistan’dan İzmir’e konuk olarak gelen Dr. Karlygash Ashirkhanova ile araştırmacı Efe Elmas, Türk ve Kazak mitolojilerinden örneklerle mitolojik anlatıların günümüz kültürü ve toplumsal yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Ücretsiz ve herkese açık

Festival yönetimi, İzmir programındaki etkinliklerin ücretsiz olduğunu hatırlatarak tüm İzmirlileri mitolojinin büyülü ve çok katmanlı dünyasını keşfetmeye davet etti.