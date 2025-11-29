Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladığı programla toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefledi. “Gülüşlerin Birleştirdiği Engelsiz Bir Gün” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, 2 Aralık Salı günü saat 13.30’da Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Programda sessiz yürüyüşten dans ve ritim gösterilerine, farkındalık sunumlarından atölyelere kadar birçok etkinlik yer alacak. Organizasyon, birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçladı.

Sivil toplum kuruluşları iş birliği

Etkinlikler; Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi, Engelsiz Sanat Derneği, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek.

Gün boyu sürecek etkinlikler

Program, saat 13.45’te “Duyulmayanların Yürüyüşü” başlıklı sessiz yürüyüşle başlayacak. Ardından Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi öğrencileri ve velilerinin oluşturduğu koro sahne alacak. “Sessiz Melodiler” bölümünde işaret diliyle şarkılar seslendirilecek.

Etkinlik kapsamında İşitme Engelliler Derneği pandomim gösterisi, ZİÇEV dans performansı, zeybek ve halk oyunları gösterileri izleyiciyle buluşacak. Saat 14.45’te Banu Geboloğlu’nun “Engelsiz Yaşam ve Birlikte Var Olmak” başlıklı farkındalık sunumu gerçekleştirilecek. Program, atölye ve paylaşım odaklı etkinliklerle tamamlanacak.

“Daha kapsayıcı bir kent”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, engelsiz ve eşit bir kent yaşamı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ünsal, sevgi ve dayanışmayla engellerin aşılabileceğine inandıklarını ifade ederek tüm yurttaşları 2 Aralık’ta Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklere davet etti.