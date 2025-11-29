İzmir takımı Altay, zorlu bir sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, yarın Alanya’ya konuk olacak. Ligde düşme hattına gerilediği son maçta evinde Balıkesirspor’a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Alanya 1221 ile karşılaşacak. Mücadele, Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak ve Oğuzhan Demir’in yönetiminde oynanacak.

Kadroda büyük eksiklikler var

Altay, bahis soruşturması öncesi sezonu kapatan Murat Uluç, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu’nun yanı sıra Caner, İsa, Oktay ile kaleciler Ulaş ve Ozan’dan yoksun olacak. Toplamda 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan ve borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan ekipte, İzmir temsilcisinin kalesini Semih koruyacak. Kadrodaki eksiklik nedeniyle altyapıdan A takıma dahil edilen genç futbolcuların forma giymesi bekleniyor.

Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Altay, 9 puanla 11. basamakta yer alan Alanya 1221’i yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verecek.