Yarın oynanacak olan mücadele, Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise İstanbul bölgesinden Süleyman Bahadır olacak. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki ekip de bu zorlu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Takımların Son Durumu

Maç öncesinde, iki takımın lig performansları dikkat çekiyor. TFF 3. Lig'de mücadele eden Tire 2021 FK, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Teknik Direktör Burhan Eşer'in Bodrum FK'da rotasyona gitmesi beklenirken, Tire 2021 FK'nın ise tam kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.