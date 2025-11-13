Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka’yı olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki tüm afet toplanma alanlarında kapsamlı bir inceleme başlattı. Uzman ekipler, alanları tek tek ziyaret ederek risk analizi yapıyor ve tespit edilen bulguları kayıt altına alıyor.

İlk etapta Tuna, Donanmacı, Tersane ve Alaybey mahallelerinde yapılan denetimlerde; elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara erişim, altyapı koşulları, geçici barınma düzeni ve acil durum ekiplerinin ulaşım güzergâhları ayrıntılı şekilde incelendi. Mahalle muhtarlarının talep ve önerileri de dinlenerek çalışmaya dahil edildi.

Tespitler raporlanacak, eksikler giderilecek

Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü ekipleri kısa sürede 119 toplanma alanının tamamını denetleyecek. Çalışma sonunda kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanarak her alanın mevcut durumu ortaya konulacak. Belirlenen eksiklikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızla iyileştirmeye gidilecek.

“Afet hazırlığımızı adım adım güçlendiriyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afet hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Afetlere karşı hazırlıklı olmak, ihtiyaç anında hızlı ve etkili müdahaleyi kolaylaştırır. Bu bilinçle Karşıyakamızda çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Toplanma alanlarındaki inceleme ve iyileştirme çalışmalarımız da bu çabaların önemli bir parçası. Zamanla işlevini yitiren, farklı amaçlarla kullanılan ya da erişim sıkıntısı bulunan alanları tek tek tespit edeceğiz ve gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz.”

Başkan Ünsal ayrıca yurttaşların mahallelerindeki afet toplanma alanlarının konumuna www.karsiyaka.bel.tr adresinden ulaşabileceğini hatırlattı.