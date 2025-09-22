Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 311. ve belediyelere devrinin 102. yıl dönümünü özel bir törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, itfaiye çalışanlarının fedakâr çabalarını takdir ederek, onların bu kentin en güçlü dayanışma ruhunu temsil ettiğini belirtti. Başkan Tugay, itfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

"Bu kentin size minneti büyük"

Başkan Tugay, tören konuşmasına yakın zamanda hayatını kaybeden gıda mühendisi Eylem Dikilitaş Kocaoğlan'ı anarak başladı ve tüm itfaiye şehitlerini rahmetle andı. İtfaiyeciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda güvenin ve insan sevgisinin somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Tugay, "Sizler yüzünüzü ateşe dönerken, yurttaşlarımızın can güvenliği ve huzuru için savaşıyorsunuz. Gösterdiğiniz cesaret ve fedakârlık sayesinde her yıl on binlerce insanın evi, hayatı ve umudu korunuyor. Bu kentin size minneti büyük" sözleriyle duygularını dile getirdi. Tugay, itfaiyecilerin çabalarının, İzmir'in vicdanına yazılan birer kahramanlık hikâyesi olduğunu söyledi.

Personel sayısı ve haklar için iyileştirme çalışmaları

Başkan Tugay, İzmir İtfaiyesi'nin 2025 yılı içerisinde 12 bine yakın yangın ve olaya müdahale ettiğini belirterek, teşkilatın araç ve personel sayısının artırılacağını kaydetti. Konuşmasında, itfaiyecilerin haklı taleplerine değinen Tugay, "Meslek sınıfı olarak tanımlanma, ek gösterge, tazminat ve yıpranma hakkı gibi konular asla göz ardı edilmemeli. Bu taleplerin takipçisiyiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konularda somut adımlar attıklarını vurgulayan Tugay, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek itfaiye personeli için yangın risk primi uygulamasını başlattıklarını ve bunun niyetlerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

İzmir İtfaiyesi'nden Avrupa'ya örnek olma hedefi

Törende söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, teşkilatın modern araç ve ekipmanlarla güçlendiğini ve personel özverisiyle şehrin güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Korkmaz, "Hedefimiz, İzmir'i sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatı haline getirmek" diyerek iddialı bir hedef koydu. Ayrıca, zorlu yangın süreçlerinde itfaiyenin yanında durduğu için Başkan Tugay'a teşekkürlerini iletti.