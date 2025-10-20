İzmir’in Çeşme ilçesinde, plakasız, kasksız ve abartı egzozlu motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik denetimi düzenlendi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, özellikle son dönemde artan gürültü ve güvenlik şikayetleri üzerine ilçe genelinde uygulamaları sıklaştırdı. Denetimler sırasında çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulanırken, kurallara uymayan bazı motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.

İlçe genelinde geniş kapsamlı uygulama

Denetimler, Çeşme ilçe merkezi başta olmak üzere ana arterler, sahil yolu ve mahalle aralarında gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kask takmayan, plaka takmadan seyreden veya çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiye egzoz kullanan sürücüleri tek tek durdurarak işlem yaptı.

Ekipler, özellikle gürültü kirliliği yaratan motosikletlere karşı vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate aldıklarını belirtti.

Kasksız ve plakasız motosikletler otoparka çekildi

Kuralları ihlal eden sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, plakasız araç kullanmak ve abartı egzozla çevreyi rahatsız etmek suçlarından para cezaları kesildi. Denetimlerde yakalanan bazı motosikletler ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ekiplerin denetim esnasında özellikle genç sürücülere koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.