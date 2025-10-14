Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden İZENERJİ’de uzun yıllar genel müdürlük görevini yürüten Ali Celal Ergin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden Ergin’in vefat haberi, İzmir’in siyaset, iş dünyası ve spor çevrelerinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Kimya Mühendisliği eğitimini İngiltere’de tamamlayan Ali Celal Ergin, kariyerine uzun yıllar özel sektörde üst düzey pozisyonlarda çalışarak yön vermişti. Tecrübeli yönetici, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılmıştı. Ali Celal Ergin, tam 12 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ’nin Genel Müdürlüğü makamında bulundu. Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yakın çalışma ekibinde yer alan Ergin, yerel seçimlerin hemen ardından bu görevinden ayrılmıştı.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün de tanıdık yüzüydü

Ergin, profesyonel kariyerinin yanı sıra, spor camiasında da tanınan ve saygı duyulan bir isimdi. Karşıyaka Spor Kulübü’nde aktif olarak yöneticilik yapmış ve kulübün Divan Kurulu Üyeleri arasında yer alarak "Kaf Sin Kaf" camiasına önemli katkılarda bulunmuştu. Spor camiasındaki bu aktif rolü, vefatının ardından hem belediye çevrelerinde hem de Karşıyaka taraftarları arasında büyük bir boşluk yarattı. İki çocuk babası olan Ergin, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etmesi, sevenlerini yasa boğdu.

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak

Merhum Ali Celal Ergin’in cenaze programı da belli oldu. Ergin’in naaşı, ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından yarın (Çarşamba) son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı, Karşıyaka ilçesinde bulunan Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak. Cenaze töreninin ardından merhumun bedeni, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedilecek.