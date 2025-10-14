İzmir'in ilçesi Aliağa'da bulunan bir mesleki ve teknik lisede uygulanan yenilikçi bir proje, mesleki eğitimin standartlarını yükseltiyor. Hayata geçirilen girişimle birlikte, öğrenciler artık okul derslerini, fabrikalar bünyesinde özel olarak oluşturulmuş eğitim birimlerinde, hem akademik hem de pratik uygulamalarla görme fırsatı yakalıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından başlatılan "Mesleki Eğitim Birimleri" projesi, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, çıraklık sistemini canlandırmayı ve genç iş gücünü erken yaşta profesyonel hayata hazırlamayı hedefliyor. Geçen yıl başlatılan bu çığır açan uygulama kapsamında, belirlenen öğrencilerin derslikleri doğrudan fabrika ortamına entegre edildi. Bu yıl, ikisi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) sınırları içinde olmak üzere, üç farklı sanayi tesisinde 51 öğrenci için derslikler faaliyete geçirildi.

Akademik ve mesleki sertifikalar tek elden

Projenin işleyişine dair bilgi veren Okul Müdürü Melike Cantopcu, öğrencilerin bu süreçte sadece meslek bilgisi değil, aynı zamanda iş disiplini, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, meslek etiği ve takım çalışması gibi kritik konularda da değerli deneyimler edindiğini vurguladı. Cantopcu, projenin oldukça yüksek bir verimlilikle ilerlediğini belirterek şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz burada işbaşı eğitimlerini bizzat yaşayarak alıyorlar. Okulun ortamını fabrikanın içine taşıyarak adeta bir fabrika içi okul kurduk. Matematik, Türkçe, din kültürü, beden eğitimi gibi temel kültür derslerini Milli Eğitim Bakanlığı kadromuzdaki öğretmenlerimiz veriyor. Buna karşın meslek dersleri, fabrika bünyesindeki mühendisler ve uzman usta öğreticiler tarafından uygulamalı olarak işleniyor. Öğrencilerimiz, 3 yılın sonunda kalfalık belgesini, 4. yılın sonunda ise ustalık belgesini ve lise diplomasını birlikte alma hakkını kazanıyorlar."

Fabrikadan sosyal gelişime destek

Eğitim birimine ev sahipliği yapan bir fabrikanın gelişim sistemleri şefi Suna Misliver Altaçlı ise, fabrika içinde sınıf açılması modelini, öğrencilerin sektöre nitelikli bir şekilde kazandırılması yolunda atılmış çok önemli bir adım olarak değerlendirdi. Altaçlı, öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirmeye büyük önem verdiklerini dile getirdi. "Biz burada sadece iş gücünü değil, aynı zamanda geleceğin profesyonellerini yetiştirdiğimizin bilincindeyiz. Bu kapsamda, öğrencilere mesleki eğitimin yanı sıra hitabet ve öz güven gibi konularda gelişmeleri için drama dersleri sunuyor, psikolog desteğiyle öz saygı, akran zorbalığı ve iş hayatındaki ilişkiler gibi konularda gelişimlerine destek oluyoruz," diye konuştu.

Öğrencilerden tam not: "Okulda gibi rahatız"

Fabrikada eğitim gören 9. sınıf öğrencisi İbrahim Enes Karadağ, okul ve iş yaşamını bir arada tecrübe etmenin eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. Karadağ, mezun olduktan sonra da bu fabrikada çalışmaya devam etmek istediğini belirterek, "Hem harçlık kazanıyoruz hem de nitelikli eğitim alıyoruz. Henüz küçük yaşta iş hayatına atılmış olsak da elimizde sağlam bir mesleğimiz oluyor ve eğitimimizi aksatmıyoruz," dedi. Bir diğer 9. sınıf öğrencisi Gizem Erdil de, başlangıçta endişeli olduğunu ancak fabrikanın ortamını ve uygulamalı eğitimi gördükten sonra kendisini tıpkı okuldaymış gibi rahat hissettiğini ifade etti. Erdil, "Bir kız öğrenci olarak 'Nasıl çalışacağım?' diye düşünüyordum. Fakat buradaki düzeni görünce, burada olmaktan gurur duyuyorum," diyerek memnuniyetini dile getirdi.