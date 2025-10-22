Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde ilçe genelinde görkemli bir kutlama programı hazırladı. Etkinlikler, mahalle buluşmalarından korteje, dans gösterilerinden konserlere kadar bayram coşkusunu tüm Karşıyaka’ya yayacak.

Karşıyaka’da Cumhuriyet Bayramı hazırlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yılı, Karşıyaka’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler, 28 Ekim’de mahalle kutlamalarıyla başlayacak, 29 Ekim’de ise kortej yürüyüşü, dans gösterileri ve konserlerle sürecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla etkinliklere katılmaya davet etti. Ünsal, “Gelin, hep beraber sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım, en büyük bayramımızı Karşıyaka’ya yakışır bir coşkuyla kutlayalım” dedi.

Mahalle etkinlikleriyle start verilecek

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Salı günü çocuklar için hazırlanan mahalle etkinlikleriyle başlayacak.

Şemikler Meydanı’nda saat 15.00-16.00, Alaybey Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde ise 17.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek programlarda çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler yapılacak. Karşıyaka Belediye Bandosu da mini konserlerle bayram coşkusunu mahallelere taşıyacak.

Eller bayraklarda, diller marşlarda

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk etkinliği, Türk bayraklarıyla süslenecek araç konvoyu olacak. Saat 16.30’da Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan yola çıkacak konvoy, ilçe turunun ardından Karşıyaka Belediye Binası önünde sona erecek. Vatandaşlar güzergâh bilgilerine Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve web sitesindeki kent rehberinden ulaşabilecek.

Konvoyun ardından coşku, kortej yürüyüşü ile devam edecek. Belediye binası önünde toplanacak vatandaşlar, saat 19.30’da ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla Çarşı içinden geçerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüyecek.

Vals, zeybek ve Cumhuriyet konseri

Anıt önündeki kutlamalar, saat 20.15’te Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Vals ve Zeybek gösterisiyle başlayacak. Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla oluşturulacak Atatürk silüeti ise geceye anlam katacak.

Programın sonunda sanatçı Hazım Körmükçü ve DJ Akşit, sahne performanslarıyla Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıyacak.

“102 yıldır aynı heyecan ve gururla”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin en büyük aydınlanma devrimidir. 102 yıl önce yakılan bu özgürlük meşalesini aynı heyecan ve gururla yarınlara taşımaya devam ediyoruz. En büyük bayramımızı Karşıyaka’nın aydınlık ve Cumhuriyetçi ruhuna yakışır bir şekilde kutlayacağız. 7’den 77’ye tüm Karşıyaka ailemizi, bu büyük coşkuda bir araya gelmeye davet ediyorum.”