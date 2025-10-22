Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ege bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan güncel hava durumu raporuna göre, yağışlı hava kütlesinin İzmir'in doğu kesimlerinden ayrıldığı gözlemlendi. Ancak bölge genelinde hava durumu yağışlı ve yer yer parçalı bulutlu halini koruyacak.

22 Ekim Çarşamba yağmur var mı?

Sabah saatlerinde özellikle parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de, öğle saatlerinden sonra bulut yoğunluğunun yeniden artması bekleniyor. Bölge genelinde aralıklarla yağış geçişleri öngörülüyor. Bu yağışların kuvvetli olmamakla birlikte, ara ara sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise İzmir'de 24 derece, Manisa'da 24 derece, Aydın'da ise 25 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel yağışlar ara ara beklenmeye devam edecek.

23 Ekim Perşembe: Kuvvetli yağış uyarısı

Perşembe günü bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava devam edecek. Özellikle yarın gerçekleşecek yağışların İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

İzmir: 17 derece - 21 derece

Aydın: 15 derece - 24 derece

Manisa: 15 derece - 21 derece

24 Ekim Cuma: Yağışlar bölgenin belirli kesimlerinde

24 Ekim Cuma günü ise özellikle İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa'nın kuzey ve batı kesimlerinin yine aralıklı sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Cuma günü için beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise:

İzmir: 16 derece - 23 derece

Aydın: 16 derece - 26 derece

Manisa: 17 derece - 23 derece

Ekim ayı yağış ortalaması geçildi, ancak ihtiyaç devam ediyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu ay gerçekleşen yağışlarla birlikte ekim ayı ortalaması geçtiğimiz yıllara kıyasla yakalandı ve hatta aşıldı. Ancak, önceki yıllarda yaşanan kuraklık ve eksik yağışlar nedeniyle, bölgenin hala yağışın her damlasına büyük ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle beklenen yağışların tarım ve su kaynakları açısından hayati önem taşıdığı belirtiliyor.