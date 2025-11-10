3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta yenilmezliğini sürdüren Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında golsüz beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaybetti.

İlk 6 haftada zirvede, son 3 haftada düşüş

Sezonun ilk 6 haftasında Uşakspor’la liderliği paylaşan Karşıyaka, 3 haftadır tek başına zirvede bulunuyordu. Ancak Ayvalık’ta alınan beraberlik, liderlik serisini sona erdirdi.

10 maçta namağlup tek takım olma unvanını koruyan Karşıyaka, son 6 haftada aldığı 3 beraberlikle puan kayıplarını artırdı.

Kütahyaspor hızla yükseldi

Aynı saatte Uşakspor’u deplasmanda 4-0 mağlup eden Kütahyaspor, puanını 25’e yükselterek liderliği tek başına devraldı.

24 puanda kalan Karşıyaka ise ilk kez farkla ikinci sıraya geriledi. Karşıyaka sezonun ikinci haftasında Kütahyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Yasin’in yokluğu hissedildi

Ayvalıkgücü karşısında suni çim zemine alışkın rakibi karşısında etkili olmakta zorlanan Karşıyaka’da en büyük eksik yıldız golcü Yasin oldu.

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Yasin’in yokluğunda sahaya çıkan Hamza, haftalar sonra şans bulsa da beklentileri karşılayamadı.

Ayvalıkgücü deplasmanı yine zorlu geçti

Son 3 yıldır Play-Off oynayan Ayvalıkgücü karşısında suni çimin etkisi ve hücumda yaşanan üretkenlik sorunu Karşıyaka’ya puan kaybı getirdi. Kaf-Kaf sahadan 1 puanla ayrılarak namağlup serisini devam ettirse de liderliği koruyamadı.

Gözler Denizli İdmanyurdu maçında

Karşıyaka, cumartesi günü Play-Off hattında yer alan Denizli İdmanyurdu’nu ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar, bu kritik karşılaşmayla yeniden çıkışa geçmeyi ve liderlik yarışında kaybettiği ivmeyi geri kazanmayı hedefliyor.