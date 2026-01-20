Olay, 18 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Urla açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı ve denizde sürüklenmeye başladı. Bottaki kişiler tarafından yapılan yardım talebi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311 ile Sahil Güvenlik Botları TCSG-912 ve TCSG-909 sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde sürüklenen lastik botu tespit etti.

12’si çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu lastik bottaki 12’si çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen güvenli şekilde kurtarıldı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi

Kurtarma operasyonunun ardından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili süreç, ilgili birimler tarafından yürütülüyor.