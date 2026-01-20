Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlçe belediyelerine yönelik son dönemde yaşanan tartışmalara değinerek Genel Merkez’den bir müdahale olacağına yönelik iddiaları değerlendiren İl Başkanı Güç, “Böyle bir şey yok” dedi.

“Kendilerinin yaptıkları bir şey yok”

Bu doğru değil. Bu haberi biri yayınladı, sonra herkes yayınlayım algısına düştü. Böyle bir şey yok tabii. Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin ile beraber önümüzdeki haftalarda bir toplantı yapıp genel süreci değerlendireceğiz. AKP’li İzmirli siyasetçilerin belediyeler üzerindeki baskıları ve belediyelerin yapmak istediklerinin Ankara’dan engellenmesine yönelik çalışmaları değerlendireceğiz. Çünkü hakikaten çok ciddi çalışmalar yapılmaya, izinler alınmaya çalışılıyor. Bakanlık ve bürokrasi ile bir şeyler çözülmeye çalışılıyor. Bir bakıyoruz ki İzmir milletvekilleri, genel sekreteri, il başkanı müdahil olmuş ve engellemeye çalışmış. Bu sıkıntıları kendimiz için değil; halkımız için çözmeye çalışıyoruz. İzmir’de sürekli bürokrasiye müdahale eden bir siyasi anlayış var. Kendilerinin yaptıkları bir şey yok ama CHP’li belediyeler hizmet vermeye çalıştıkça onları engellemeye çalışıyorlar. ‘Siz engelliyorsunuz biz çalışamıyoruz’ demiyoruz, biz çalışıyoruz ama daha fazlası için bürokrasinin ilerlemesi gerekiyor. Buna da AKP’li İzmir milletvekillerinin ve genel sekreterinin daha fazla İzmirli olarak davranması gerekiyor. Basında sürekli açıklama yaparak ilerleme kaydedemeyiz. Siz önce İzmir’e hangi yatırımları yaptınız bunları bir açıklayın” dedi.

“Belediyeyi eleştirmeye yönelik anlayış”

“İktidar partisisiniz” hatırlatmasıyla devam eden Güç, “İktidar partisinin vekilleri sürekli belediyeyi eleştirerek bir siyaset yapabilir mi? Tek amaçları belediyeye eleştirmeye yönelik konulmuş bir siyasi anlayış. İzmir’deki AKP siyasetçilerinin anlayışlarının değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Buna yönelik bir istişare toplantısı olacak. Yoksa belediyelere yönelik bir müdahalemiz söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

‘Operasyon’ iddialarına yanıt: Çok önemsemiyoruz

İlçe belediyelerine yönelik operasyon gerçekleştirileceğine yönelik iddialara da değinen Güç, “Bizim de kulağımıza geliyor ama böyle bir şey yok. Bu doğru mudur, değil midir tabii ki yargı ile bununla ilgili var mıdır yok mudur diye sorulmaz ama bizim de kulağımıza geliyor. Biz de ‘Böyle bir şey oluyor mu?’ diye soruyoruz ama şu anda söz konusu değil. Bizlik bir şey değil, belediyenin iç işleyişi ile alakalı belediyelere sürekli baskı var. Bu haberlerin çıkmasının nedeni de bürokrasiyi sıkılaştırmak. Sonuçta belediyeler kamu kurumu ve devlet memurları çalışıyor. Memurları korku ve baskı altına almaya çalışıp belediyenin iç işleyişini yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bu haberlerin bilerek yayıldığını düşünüyoruz. Çünkü bürokrasi yavaşlasın, belediyeler çalışamaz hale gelsin anlayışı olduğunu düşünüp bu haberleri çok önemsemiyoruz. Ancak belediye içinde sıkıntıya neden olduğuna eminiz” diye konuştu.