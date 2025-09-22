TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka Balıkesirspor maçı nefes kesti. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karşıyaka, geriye düştüğü maçta Erhan ve Yasin’in golleriyle Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti.

Balıkesirspor İlk Yarıda Öne Geçti

Maça hızlı başlayan Balıkesirspor, 23. dakikada Ali Sinan’ın sert şutuyla 0-1 öne geçti. Karşıyaka, ilk yarı boyunca baskı kursa da gol bulamayınca devre konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşıyaka, Balıkesirspor’u Geriden Gelerek 2 1 Yendi 1

Karşıyaka İkinci Yarıda Döndü

İkinci yarıya hızlı başlayan Karşıyaka, 71. dakikada Ferdi’nin uzun taç atışında kafalardan seken topu Erhan’ın kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 76. dakikada ise Yasin’in ceza sahasında kontrol ettiği topu yerden vuruşla filelere göndermesiyle Karşıyaka 2-1 öne geçti.

3’te 3 Yapan Karşıyaka Zirvedeki Yerini Güçlendirdi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka, Balıkesirspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve zirve yarışındaki yerini güçlendirdi. Balıkesirspor ise 1 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.

