TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka Balıkesirspor maçı nefes kesti. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karşıyaka, geriye düştüğü maçta Erhan ve Yasin’in golleriyle Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti.

Balıkesirspor İlk Yarıda Öne Geçti

Maça hızlı başlayan Balıkesirspor, 23. dakikada Ali Sinan’ın sert şutuyla 0-1 öne geçti. Karşıyaka, ilk yarı boyunca baskı kursa da gol bulamayınca devre konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşıyaka İkinci Yarıda Döndü

İkinci yarıya hızlı başlayan Karşıyaka, 71. dakikada Ferdi’nin uzun taç atışında kafalardan seken topu Erhan’ın kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 76. dakikada ise Yasin’in ceza sahasında kontrol ettiği topu yerden vuruşla filelere göndermesiyle Karşıyaka 2-1 öne geçti.

3’te 3 Yapan Karşıyaka Zirvedeki Yerini Güçlendirdi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka, Balıkesirspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve zirve yarışındaki yerini güçlendirdi. Balıkesirspor ise 1 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.