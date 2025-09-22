İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz 27 Haziran tarihinde büyük bir tahribata yol açan orman yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakaköy Mahallesi'ndeki yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, bir inşaatın sahibi ve iki çalışan hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sundu. Söz konusu üç sanık hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ve ihmal detayları iddianamede yer aldı

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların yangına nasıl sebep oldukları detaylı bir şekilde anlatılıyor. İddianameye göre, inşaat çalışması sırasında sanıklardan E.Ü.'nün spiral makinesiyle demir kestiği, L.B.'nin ise kaynak yaptığı belirtiliyor. Bu aletlerden çıkan kıvılcımların, çevredeki kuru otlara sıçrayarak yangını başlattığı vurgulanıyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kontrol altına alınana kadar geniş bir alanda büyük hasara yol açtı.

Yangının bilançosu ağır oldu

Felaketin boyutları, iddianamede yer alan verilerle bir kez daha gözler önüne serildi. Yangında 110 hektar ormanlık alan, 35 hektar ziraat arazisi ve 27 ev tamamen yandı. Ayrıca 7 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgedeki 455 evin tahliye edilmesi, olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. İddianamede, inşaat sahibi N.K.'nin, çalışanların ve kullanılan aletlerin yangın çıkarma riskini öngörmesine rağmen gerekli önlemleri almadığına dikkat çekiliyor.

Güvenlik tedbirleri ihmal edildi

Soruşturma süresince elde edilen kanıtlar, sanıkların ihmallerini açıkça ortaya koyuyor. İddianamede, inşaat alanında yangın riskine karşı ot temizliği veya ıslatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı belirtiliyor. Ayrıca, kıvılcımların sıçraması halinde anında müdahale edebilecek bir gözlemcinin veya görevlinin de bulundurulmadığı kaydedildi. Bu durumun, üç sanığın da "dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri" sonucunda yangına sebebiyet verdiğini gösterdiği ifade ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ihmallerin bilinçli bir davranışla birleştiğini ve bu nedenle sanıklar N.K., E.Ü. ve L.B. için ağır ceza talep ettiğini açıkladı.