Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi, Karşıyaka Bilim Merkezi’nin yeniden bilimin ve eğitimin hizmetine sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş tarafından imzalanan protokol ile bilim merkezinin yenilenmesi süreci resmen başladı.

Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yer alan merkezde; altyapı güçlendirme, atölye ve eğitim salonlarının kurulumu ile bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi konularında iki kurum ortak çalışma yürütecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karşıyaka Bilim Merkezi, modern donanımıyla yeniden açılacak.

Çocuklara ve gençlere ilham verecek

Karşıyaka Bilim Merkezi, açılışın ardından çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hitap edecek etkinliklerle hizmet verecek. Merkezde bilimsel atölyeler, uygulamalı eğitimler, seminerler, konferanslar ve bilim şenlikleri düzenlenecek.

Amaç; bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek ve toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmak olacak.

Başkan Ünsal: “Eğitim için çok değerli bir adım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapılan iş birliğini eğitime yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendirdi “Bakırçay Üniversitesi ile birlikte Karşıyaka’da bilimi ve eğitimi güçlendirecek örnek bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Bilim Merkezimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize ilham verecek; onların keşfetme, düşünme ve üretme becerilerini destekleyecek. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Rektör Berktaş: “Yerel yönetimle akademi el ele”

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, merkezin hem bilim hem de eğitim açısından önemli bir kazanım olacağını belirtti: “Karşıyaka Belediyesi ile birlikte bilimi toplumun her kesimiyle buluşturacak projeler gerçekleştireceğiz. Bu merkez, üniversitemizin akademik birikimiyle yerel yönetim vizyonunun buluştuğu örnek bir model olacak. Eğitimi destekleyen bu iş birliğinin diğer kurumlara da örnek olacağına inanıyorum.”