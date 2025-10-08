Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, tohum bilimi ve teknolojisi alanında yürütülen çalışmaları güçlendirmek amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Üniversitenin Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısına; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Can Paylan, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Gülsüm Öztürk, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

“Tohum, geleceğin stratejik kaynağı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, tohumculuğun Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik bir alan olduğunu vurguladı:

“Bugün ülkemizin tarım sektöründe atacağı adımların merkezinde tohumculuk yer almaktadır. Tohum yalnızca bir üretim girdisi değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve gıda güvenliğimizin anahtarıdır. Ege Üniversitesi olarak bilim temelli bir yaklaşımla, sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten çalışmalara imza atıyoruz.”

Budak, Ege Üniversitesi Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü’nün, uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvar altyapısı ve yürüttüğü TÜBİTAK 1004 projesiyle tohum dezenfeksiyon teknolojilerinde dünyada ilk olma niteliği taşıdığını ifade etti.

“Üniversite-sanayi iş birliğini derinleştireceğiz”

Prof. Dr. Budak, üniversitenin sektörel gelişim için öncü bir rol üstlendiğini belirterek, “Amacımız daha güçlü, daha yenilikçi ve rekabetçi bir Türk tohumculuk sektörü oluşturmak. Bunun için üniversite-sanayi iş birliğini derinleştirmeye, ortak Ar-Ge projeleri geliştirmeye ve bilgi paylaşımını artırmaya hazırız. Enstitümüzün çalışmaları, Türkiye’nin tohumculuk ihracatında daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

“Enstitü, sektörün gelişiminde kritik rol oynayacak”

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, Ege Üniversitesi Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü’nün güçlü laboratuvar altyapısına dikkat çekti.

Temsilciler, enstitünün sertifikalı ve yerli tohum üretiminin yaygınlaştırılması, biyoçeşitliliğin korunması, yüksek katma değerli üretim yapılması ve tohum teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yürütülmesi konularında ülke çapında önemli bir merkez haline geleceğini vurguladı.

Laboratuvar incelemesiyle tamamlandı

Toplantının sonunda katılımcılar, Ege Üniversitesi Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü’nün laboratuvarlarını gezdi. Burada yürütülen analiz çalışmaları ve geliştirilen yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.