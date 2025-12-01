Son Mühür/ Osman Günden - Sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Karşıyaka Belediyesi, kış döneminde erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar için sıcak çorba ikramını hayata geçirdi. Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ilçenin farklı noktalarında hafta içi her gün çorba dağıtımı yapılıyor.

17 Kasım’dan bu yana Cumhuriyet Mahallesi Behçet Uz Anadolu Lisesi, Karşıyaka Vapur İskelesi ve Karşıyaka İZBAN Durağı önünde gerçekleştirilen ikramlardan her yaştan vatandaş yararlanıyor.

Kış boyunca sürecek

Hafta içi her gün 07.30–08.30 saatleri arasında yüzlerce kişiye sunulan sıcak çorba ikramı, farklı noktalarda devam edecek. Program kapsamında 2 Aralık’ta Kadızade Zühtü Işıl Anıtı, 3 Aralık’ta Bostanlı İskele, 4 Aralık’ta Alaybey İZBAN ve 5 Aralık’ta Karşıyaka İZBAN (Çarşı) önünde ikram yapılacak. Uygulamanın mart ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanırken, haftalık dağıtım noktaları belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

“Paylaşarak güçlenen bir Karşıyaka”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dayanışmanın belediyecilik anlayışlarının temelinde yer aldığını belirterek, bu uygulamayla yalnızca sıcak bir çorba değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma mesajı sunmak istediklerini ifade etti. Ünsal, bu hizmetle paylaşma ve komşuluk kültürünü büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, yaşamı kolaylaştıran sosyal projelere devam edeceklerini kaydetti.